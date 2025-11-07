Жени Живкова е в потрес! Отказа всичко

Дизайнерката Жени Живкова продължава траура за малкия си брат Тошко Славков, заради който отложи сватбата на голямата си щерка Людмила през август. Днес, 07.11, най-известната издънка на правешката фамилия чукна 60, но няма да вдига купон за юбилея си.

Все пак Жени не се е запуснала съвсем и ще посрещне личния си празник с идеално изпънато и лифтирано лице, нула бръчки, уголемени устни и дискретен ботокс - както подобава на дама от хайлайфа, навлизаща в третата възраст

Двамата с Малък Тошко може и да не се срещаха редовно, но държаха един на друг и се обичаха. Слуховете из столицата носят още, че краят на брака на дизайнерката с бизнесмена Андрей Стефанов също я отказал от идеята за купон.

Евгения Живкова е родена на 7 ноември 1965 година в семейството на Любомир Стойчев и Людмила Живкова. Баща ѝ е инженер от Враца, а майка ѝ е дъщеря на Тодор Живков.

През 1967 година родителите на Живкова се развеждат – баща ѝ е изпратен на работа във Виена и достъпът му до дъщеря му е ограничен, а майка ѝ малко по-късно се омъжва повторно за журналиста Иван Славков. След смъртта на Людмила Живкова през 1981 година е осиновена от дядо си Тодор Живков.

Евгения Живкова има разточителни разходи, които за периода 1985 – 1989 година се оценяват на около 70 хиляди лева, голяма част от тях във валута.

През 1991 г. Евгения Живкова създава модна къща "Жени Стил“, в която е едноличен управляващ директор и дизайнер.

