Изненадваща новина за Деси Банова и Росен Плевнелиев!

Сексапилната блондинка Деси Банова се е разделила със законния си съпруг и бивш президент Плевнелиев.

Слухът за раздялата на ВИП двойката се носи от известно време. Разпространяван от хора от най-близкия кръг до известното семейство, твърди сайтът Narod.bg.

Преди няколко дена Деси си събрала багажа и се изнесла от семейното жилище. Напористата блондинка помъкнала със себе си дъщеричката си Йоанка и брат й Йоан, С двете деца се пренесла в друг апартамент.

Това ракрива нейна първа дружка. Но остава загадка дали с нея е си е отишла и майка й. Която бе любимата тъща на Роско и се грижеше и за двете деца и домакинството на семейството.

Преди раздялата всички живееха в луксозен имот на бившия президент. Който се помещаваше в известния и луксозен комплекс от затворен тип „Резидентшъл парк", изграден от компанията на Плевнелиев по лично негова поръчка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com