Какво и как да слагаме в чекмеджето за зеленчуци в хладилника?

Стандартният хладилник е проектиран да поддържа храната хладна и при ниска влажност, за да предотврати появата на мухъл. Той обаче не винаги е идеален за всичко, което съхранявате в него, пише Real Simple.

„Някои пресни продукти, особено плодове и зеленчуци, изискват по-висока влажност и по-ниски температури от по-голямо отделение и точно тук се намесват чекмеджетата за свежи продукти“, обясни Матия Сала, продуктов мениджър на SMEG USA.

Според експерти, контейнерите за зеленчуци ви позволяват да създадете пространство, съобразено с това, което се съхранява там.

„Чекмеджетата за зеленчуци са проектирани да регулират влажността, създавайки микроклимат, който забавя процеса на разваляне. Ключовият елемент е вентилационният отвор на чекмеджето. Затвореният вентилационен отвор означава висока влажност, което е добре за продукти, които гният бързо. Отвореният вентилационен отвор означава ниска влажност, което е по-добре за продукти, които произвеждат етилен или изискват по-суха среда“, добавя изпълнителният вицепрезидент на ZLINE Брит Анджелеско.

Как да оптимизираме използването на кутии за зеленчуци?

Бутонът за управление на чекмеджетата за зеленчуци ви позволява да контролирате нивото на влажност, като превключвате всяко чекмедже на ниска или висока влажност. Затова първо трябва да сортирате плодовете и зеленчуците си по желано ниво на влажност.

Храни с високо съдържание на влага

„Това е основно всичко, което лесно увяхва или изсъхва“, отбелязва Анджелеско.

Следователно, тези продукти трябва да се съхраняват в чекмедже със затворена вентилационна решетка:

· листни зеленчуци;

· броколи;

· карфиол;

· морков;

· целина;

· зелен фасул.

Продукти, изискващи ниска влажност

В този случай говорим за плодове и зеленчуци, които се възползват от въздушния поток, особено тези, които произвеждат етилен, който може да доведе до бързо узряване на други плодове и зеленчуци.

„Тези продукти са по-склонни към гниене и произвеждат етилен по време на зреенето, което при условия на висока влажност може да доведе до презряване или твърде бързо гниене на продуктите в чекмеджето“, подчертава Сала.

Следователно, за тези плодове е необходимо да държите вентилационните отвори на кутията отворени:

· ябълки;

· круши;

· кайсии;

· авокадо;

· праскови;

· сливи;

· киви;

· пъпеши;

· горски плодове.

Освен това, дори в рамките на една и съща хранителна категория, някои храни не трябва да се съхраняват заедно, тъй като веднага ще получите течна, миризлива каша. Например, ябълките са известни и мощни производители на етилен и могат да се развалят бързо, което ще се отрази на морковите, зелените зеленчуци, авокадото и други продукти.

„Лукът и картофите не трябва да се съхраняват заедно, тъй като ще доведат до покълване и омекване“, предупреждава Анджелеско.

