Как да изчистите жълти петна от възглавниците без пране

Пожълтелите възглавници са често срещан проблем, с който повечето домакинства се сблъскват рано или късно. Петната изглеждат упорити, а стандартните решения, като пране, белина или химическо чистене, често са трудоемки, скъпи или рискови за самата възглавница. Оказва се обаче, че има далеч по-лесен и щадящ начин да освежите старите възглавници само за около половин час.

Защо възглавниците пожълтяват и защо прането не е решение

Експерти от Mary's Kitchen Flour Sack Towels обясняват пред Express, че пожълтяването най-често се дължи на потта, влагата и натрупаните телесни пазнини. С времето те проникват дълбоко в пълнежа и превръщат възглавницата не само в естетически проблем, но и в потенциална среда за бактерии.

Макар да изглежда логично възглавницата просто да се изпере, това не винаги е добра идея. Прането може да деформира, да не премахне напълно петната и да остави пълнежа влажен. Особено през зимата изсушаването е трудно, а остатъчната влага крие риск от мухъл и плесен, които често остават незабелязани.

Лесният домашен метод без пералня и белина

Специалистите препоръчват прост и достъпен метод с два основни продукта - сода бикарбонат и бял оцет. Първата стъпка е да свалите всички калъфки и защитни покрития. След това поръсете обилно сода бикарбонат от двете страни на възглавницата. Същият подход може да се използва и за матрака, след като премахнете чаршафите.

В отделен съд или пулверизатор се смесват вода и бял оцет в съотношение 2:1. С тази смес се напръсква повърхността на възглавницата, без да се накисва прекалено. Комбинацията между оцета и содата не само освежава, но и неутрализира миризми и бактерии.

Половин час действие и правилното почистване

След напръскването възглавницата се оставя да престои около 30 минути. През това време активните съставки разграждат замърсяванията и жълтите петна. След изтичането на времето содата трябва да се отстрани с прахосмукачка. Допустимо е и избърсване със суха кърпа, но експертите категорично съветват да не се използва влажна гъба, тъй като това може да вкара допълнителна влага в пълнежа.

Резултатът е видимо по-светла и свежа възглавница, без риск от деформация или задържане на вода.

Сушене, поддръжка и важни предупреждения

Ако времето позволява, възглавницата е най-добре да се остави да изсъхне на открито - на въже или балкон. Слънцето е особено полезно, защото ултравиолетовите лъчи имат естествен дезинфекциращ ефект и помагат за премахване на остатъчната миризма на оцет. По време на сушенето възглавницата трябва периодично да се разтръсква и обръща, за да изсъхне равномерно.

Експертите напомнят, че синтетичните възглавници могат да се перат на всеки три до шест месеца, пухените и перата е по-добре да се почистват в химическо чистене веднъж годишно, а възглавниците от мемори пяна да се третират само локално. Във всички случаи е важно да се проверява етикетът на производителя, за да се избегне трайно увреждане.

