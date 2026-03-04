Радина Кърджилова призна за Донков

Деян Донков и до днес си остава най-добрият партньор, който Радина Кърджилова е имала на сцената. Това призна самата актриса в столична арт галерия.

"Ще прозвучи странно, но най-добрият ми партньор под прожекторите е моят бивш мъж Деян Донков. С него съм имала страхотни преживявания на сцената", обясни Радина, предаде bgdnes.bg.

След Донков актрисата поставя Велислав Павлов, с когото играят в "Медея", както и Владо Пенев. Двамата си партнират в пиесата "Бащата".

"Но с Деян съм имала най-добрите си чисто актьорски постижения независимо от обстоятелствата", намекна за раздялата с дългогодишния си партньор и в живота Радина.

