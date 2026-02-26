Петя Дикова разтърси мрежата с емоционално признание

Петя Дикова разчувства последователите си с романтично признание към своя съпруг Илиян Любомиров по случай рождения му ден. Телевизионната водеща публикува обща снимка, на която двамата са прегърнати, а посланието ѝ не остави съмнение колко силна е любовта помежду им.

„Има 3 песни, които са писани точно за нашата любов", започва емоционално Петя. Тя изброява любими парчета, които свързва с връзката им, сред които класиката на Графа „Аз без теб не мога, аз без теб съм никой", както и вечната „Can't help falling in love" на Елвис Пресли.

Водещата не скри възхищението си от своята половинка и го нарече „този красавец", като призна, че животът с него е като произведение на изкуството. „Не знам дали животът с този красавец е песен, просто защото понякога е филм, друг път – стихосбирка", написа тя.

Най-силните думи Петя запази за финала на посланието си. „Днес Илиян има рожден ден и единственото, което му пожелавам, е здраве и сила. You still 'Take My Breath Away'!", обърна се тя към него, признавайки, че и до днес той успява да я остави без дъх.

Публикацията бързо събра одобрението на последователите ѝ, които се възхитиха на искрената любов между двамата. Петя Дикова и Илиян Любомиров са заедно от години и често показват, че въпреки времето чувствата им остават все така силни.

