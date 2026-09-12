Семейство Христанови: 21 години тичаме рамо до рамо, ръка за ръка
Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
Следете всички новини, анализи и коментари за Любов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
Неделя Щонова се влюбва във Валентин, когато е на 20 години
Едни се съмняват до последно, други бягат от ограниченията, а трети пазят емоциите си зад висока стена
Пилотът се оказал свещеник със стаж
2 септември носи яснота във взаимоотношенията и кара няколко зодии да поставят твърди граници
50 метра над земята в изоставен кран Тифен и Антуан консумират връзката си
Одри и Артър са заченати от донор
Певицата изненада почитателите си на VIP прожекция на концертния й филм
Жените се молят за щастлив брак, младоженците получават защитен кръст, а ходенето бос се смята за опасно
Телецът трябва да запази хладнокръвие, Девата се връща към стара обида, а Водолеят затваря страница от живота си
Доли среща Карл Дийн през 1964 г.
Днешният хороскоп носи решения за работа и пари, но предупреждава Лъв и Водолей да не се претоварват
Овенът получава шанс от чужбина, а Скорпионът може да види дълго чакани постъпления
Хейдън Панетиър - любовта на една майка, която не успя да бъде до дъщеря си
Легендата на корта разкри трите тайни, с които пази любовта с Йелена
Започнах да скърбя четири години преди той да си отиде, споделя актрисата
Композицията е базирана на реални събития, а героите й са до голяма степен действителни
Мариела му устрои чудесен празник за пореден път
Лъвът овладява трудна ситуация, а Девата разбира, че една грешка не може да провали всичко
Нарича го Панчито