Решиха да избягат тайно в Лас Вегас, но екипажът ги ожени във въздуха ВИДЕО

След пет години заедно Сара и Бладимил Аройо Монталво решили, че е време да си кажат заветното „Да“. Двамата обаче нямали никакво желание да преминават през стреса около организацията на голяма сватба.

Затова избрали далеч по-спонтанен вариант – да заминат за Лас Вегас, където никога преди не били ходили заедно, и да се оженят тайно.

На 13 август 30-годишната Сара и 46-годишният Бладимил се качили за първи път на самолет на Southwest Airlines. Още в началото Сара попитала една от стюардесите, Шали, дали има свободни места, за да могат двамата да се разделят и спокойно да напишат брачните си обети.

Полетът обаче бил пълен.

Шали не могла да изпълни молбата им, но вместо това решила да направи нещо много по-необичайно – да организира сватба за двамата още по време на полета.

„Планът беше задействан. Те бяха вложили толкова много мисъл“, разказва Сара.

Около средата на полета Сара била повикана по високоговорителя в задната част на самолета. Двамата били объркани, но предположили, че все пак се е освободило място.

Тогава Шали подала на Сара корона, украсена с тоалетна хартия.

„Ето, облечи се. Ще се жениш!“, казала стюардесата.

Сара не могла да повярва.

„Веднага се притесних. Казах си: „Чакайте, КАКВО?!“ Тя ми каза, че ще направим репетиция, за да се отърсим от сватбеното напрежение. А аз ѝ казах: „Но аз още не съм си довършила обетите!““, спомня си тя.

Екипажът обаче вече бил подготвил всичко.

Булката получила импровизирана рокля от тоалетна хартия, букет, направен от бъркалки за кафе, завързани с ластик за коса, и корона с воал от тоалетна хартия.

Най-голямата изненада дошла от пилота. Оказало се, че той е ръкоположен свещеник от 30 години и сам предложил да извърши церемонията.

„Бяха толкова развълнувани и толкова сладки, че нямаше как да им откажа“, казва Сара за екипажа.

През цялото време тя не спирала да се смее, докато стюардесите я увивали с тоалетна хартия, а останалите пътници я гледали едновременно изненадано и развеселено.

След като булката била готова, екипажът разкрил плана и на младоженеца.

„Шали ми каза, че пилотът е ръкоположен свещеник от 30 години и че ще ожени мен и Сара“, разказва Бладимил.

Той, естествено, задал въпроса, който вероятно би хрумнал на всеки:

„А кой ще управлява самолета?“

Отговорът бил, че церемонията ще бъде водена по високоговорителите.

„Казах: „Добре“ – и просто се оставих на случващото се“, спомня си той.

Когато видял Сара да върви по пътеката, не успял да сдържи смеха си.

„Тя тичаше по пътеката като участник в „The Price Is Right“ и не можех да не се засмея. Беше трудно да се въздържа“, разказва младоженецът.

В един момент 178-те пътници на борда били официално уведомени, че вече са сватбени гости и че вниманието им ще е необходимо за няколко минути.

Изненадващата церемония преминала при изключително добро настроение.

„Всеки гост на този полет прие нещата чудесно. Гостите бяха толкова мили! Никой не се оплака, никой не беше груб. Всички на борда бяха супер подкрепящи, забавляваха се, бяха в добро настроение и се включиха в преживяването“, разказва Сара.

По думите ѝ младоженците получили „толкова много любов“ от напълно непознати хора.

„Беше наистина красиво“, добавя тя.

Един от пътниците заснел церемонията, а видеото по-късно било публикувано от Сара в Instagram. Тя благодарила на Southwest Airlines за „незабравимия полет“ и за това, че е направила бягството им в Лас Вегас толкова специално.

От авиокомпанията също реагирали на необичайната сватба.

„Нашите служители са известни с това, че създават незабравими моменти и обичаме да ги виждаме как издигат легендарното ни гостоприемство на нови висоти. Пожелаваме на младоженците цял живот, изпълнен с любов, смях и безоблачно небе“, заявиха от Southwest Airlines.