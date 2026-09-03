Почина легендата на феминизма-жената, която промени Америка

Американската журналистка, писателка и активистка Глория Стайнъм, една от водещите фигури на световното феминистко движение, е починала на 92-годишна възраст. Новината беше съобщена от фондация „Глория“ в профила ѝ в Instagram и потвърдена от американски медии, сред които CNN.

„Глория Стайнъм почина в дома си в Ню Йорк, заобиколена от близките си“, съобщиха от фондацията. Причината за смъртта не беше посочена.

В изявлението си организацията отдаде почит на Стайнъм и на десетилетията, които тя посвети на борбата за равенство между половете.

Стайнъм се превърна в един от най-разпознаваемите символи на феминисткото движение в САЩ и остана негов ярък защитник през целия си живот. Тя беше известна не само като журналистка и писателка, но и като активистка, която прекарваше голяма част от времето си в пътувания – говореше пред студенти и в социални центрове, участваше в митинги и шествия и защитаваше каузи, свързани с правата на жените.

С дългата си коса, боядисана на кичури, и големите си очила в авиаторски стил Стайнъм беше изключително разпознаваема навсякъде, където се появеше.

Тя беше и сред съоснователките на списание „Ms.“.

От журналистика под прикритие до активизъм

Журналистическата кариера на Стайнъм започва с разследване, което остава сред най-известните епизоди от професионалния ѝ път.

През 1963 г. тя работи под прикритие, за да разследва унизителните условия, при които са били поставени жените в империята на Хю Хефнър „Плейбой“. По-късно Стайнъм признава, че съжалява за тази задача.

Шест години след разследването обаче се случва събитие, което самата тя определя като повратна точка в живота си.

Стайнъм присъства на среща, на която жени открито и смело говорят в подкрепа на правото на аборт.

„Това беше началото на активизма за мен“, казва тя.

Темата има и дълбоко лично измерение за Стайнъм. На 22-годишна възраст самата тя е направила тайно незаконен аборт.

От този момент нататък журналистиката постепенно отстъпва място на активизма, а Стайнъм се превръща в един от най-силните гласове в американското движение за правата на жените.

Тя посвещава десетилетия на борбата за равенство между половете и за правото на жените сами да вземат решения за живота и телата си.

След отмяната на знаковото решение на Върховния съд на САЩ, което в продължение на десетилетия гарантираше конституционното право на аборт в цялата страна, Стайнъм заяви пред Associated Press:

„Или ние трябва да имаме равнопоставен контрол върху собствените си тела, независимо от пола или расата ни, или не живеем в демокрация.“

Думите ѝ се превърнаха в поредното публично изразяване на убеждението, което определяше голяма част от живота ѝ – че равенството между половете е неразделна част от демократичното общество.

Глория Стайнъм остава в историята като журналистка, писателка и активистка, чието име се превърна в синоним на американската борба за правата на жените.