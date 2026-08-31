Крайният срок изтича днес: Софиянци имат часове да оспорят сметките за парно

Днес изтича срокът, в който клиентите на „Топлофикация София“ могат да подадат възражения срещу годишните си изравнителни сметки за отопление и топла вода. От дружеството напомнят на потребителите да проверят внимателно начислените суми и ако открият несъответствие, да реагират в рамките на определения срок.

За клиентите, които смятат, че сумата по изравнителната им сметка не отговаря на реалното потребление, 31 август е последният ден за подаване на възражение.

Има и последен шанс за допълнителен отчет

Потребителите, които не са осигурили достъп до жилището си по време на редовния годишен отчет на уредите за дялово разпределение, все още могат да поискат допълнителен отчет.

Това не е маловажна подробност. При липса на достъп за отчет начина на изчисляване на потреблението може да бъде различен, което съответно се отразява и върху размера на изравнителната сметка.

Затова от „Топлофикация София“ призовават клиентите, които не са успели да осигурят достъп при първоначалния отчет, да предприемат необходимите действия.

Старите уреди трябва да изчезнат

От дружеството напомнят и за задължителната подмяна на старите уреди за дялово разпределение с дистанционни.

Подмяната трябва да бъде извършена до края на годината. Домакинствата, в които все още се използват стари уреди, трябва да организират тяхната замяна в определения срок.

Дистанционното отчитане има за цел да направи измерването по-лесно и да премахне необходимостта служители да посещават жилищата за физически отчет на уредите.

Така за потребителите отпада и една от традиционните битови главоблъсканици – да чакат отчетник, за да бъде отчетено потреблението им.