Крайният срок изтича днес: Софиянци имат часове да оспорят сметките за парно
31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
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31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
Ще има топла вода от 11 август
Спират топлата вода за дни, част от квартала чака до края на юни
За зимния отоплителен сезон
Фактите сочат, че "Булгаргаз" за първи път пристъпва към подобна стъпка
Целевата помощ за отопление се покачва от 65,72 лева на 72,20 лева на месец или ще възлиза на общо 361 лева за целия сезон от 1 ноември до 31 март. То...
София. „Топлофикация София" - ЕАД има готовност за пускане на парното, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Предварителната подготовка за новия от...