Какъв материал да изберете за домашните тръби? Три популярни варианта
Материалът не е единственият фактор, от който зависи надеждността на водопроводната или отоплителната система
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Материалът не е единственият фактор, от който зависи надеждността на водопроводната или отоплителната система
31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
Държавата разсрочи парите за отопление заради бюджета, а семейства предупреждават, че първият транш не стига дори за необходимите дърва
Самото потребление на парно в градовете намалява натовареността на електропреносната система
От 15 до 28 юни къпането ще е трудна мисия
Новият размер представлява увеличение от 9,6% спрямо миналата година
Този метод ще помогне за увеличаване на циркулацията на топъл въздух в помещението
87% от домакинствата вече са предприели мерки за ефективност, но остават 14 000 жилища, отоплявани на твърди горива
Очаква се да бъде обсъдена и готовността за предстоящия отоплителен сезон
От фирмата ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон
Производство на повече електроенергия от топлоенергия, инвестиции вместо „магическа пръчка“ и ясно разписани етапи за „Дружба" 2
Продажбите вече са два пъти повече от миналата година, а хората се редят на опашки
През отоплитения сезон на 2024 г. потребителите са платили с около 5% повече
Този февруари е най-студеният за последните години
Еднакви проблеми в София и в Бургас
Мярката влиза в сила след четири години
Авария остави части от 6 квартала без отопление
Гръмна главен магистрален топлопровод
Целта е след 2029 г. забраната да обхване цяла София