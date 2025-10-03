Регионални

Общинарите в София обсъждат извънредно съдбата на Топлофикация

От фирмата ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон

Източник: БНТ

03 окт 25 | 7:52
990
Иван Ангелов

На извънредно заседание на Столичния общински съвет днес ще бъдат обсъдени доставките на природен газ към "Топлофикация София".

Ръководството на дружеството ще бъде изслушано за удължаване на договора с "Булгаргаз", на фона на огромни натрупани задължения. Те станаха повод кметът Васил Териев и управляващите в общината да поискат дружеството да бъде дадено на концесия. Предложение, което предизвика сериозни критики от страна на Делян Пеевски.

От "Топлофикация" ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон, както и за предстоящите ремонти.

Вчера започнаха дейностите в квартал "Дружба 2". До 6 октомври хората там няма да имат топла вода, а след това тя ще бъде спирана поетапно по график, качен на сайта на дружеството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Топлофикация
Още от Регионални
Коментирай