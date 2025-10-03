Общинарите в София обсъждат извънредно съдбата на Топлофикация

На извънредно заседание на Столичния общински съвет днес ще бъдат обсъдени доставките на природен газ към "Топлофикация София".

Ръководството на дружеството ще бъде изслушано за удължаване на договора с "Булгаргаз", на фона на огромни натрупани задължения. Те станаха повод кметът Васил Териев и управляващите в общината да поискат дружеството да бъде дадено на концесия. Предложение, което предизвика сериозни критики от страна на Делян Пеевски.

От "Топлофикация" ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон, както и за предстоящите ремонти.

Вчера започнаха дейностите в квартал "Дружба 2". До 6 октомври хората там няма да имат топла вода, а след това тя ще бъде спирана поетапно по график, качен на сайта на дружеството.

