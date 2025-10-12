Експерт съсипа Топлофикация София: Във фалит е от десетилетие!

„Топлофикация София“ отдавна не топли, а изстудява доверието на столичани. Дружеството, което години наред оцелява на ръба между дотации и обещания, е в технически фалит от близо десетилетие, предупреждават експерти. Задържането на цените на топлинната енергия и липсата на инвестиции не само изяждат инфраструктурата, но и превръщат системата в символ на управленско безсилие. С всяка изминала година загубите растат, а надеждата за реална модернизация изстива – заедно с радиаторите на софиянци.

Фалит, прикрит зад топла вода

„Топлофикация София“ не извършва инвестиционни дейности от години. Задържането на цената на топлоенергията и „закърпването“ на тежкото финансово положение на дружеството водят до занемаряване на инфраструктурата и постоянно увеличаващи се загуби – вече над 20% от произведената топлина.

„Топлофикация София е в технически фалит от близо десетилетие“, заяви енергийният експерт Мартин Владимиров в предаването „Метроном“ на Радио „Фокус“. Според него най-разумното решение е предприятието да бъде отдадено на концесия, при строги условия за инвестиции и пълна промяна на бизнес модела.

„Това дружество ще е много по-печелившо, ако се превърне в електрическа компания. Топлинните мощности могат да изпълняват социалната функция, но „Топлофикация“ трябва да инвестира в по-голяма когенерация на природен газ и да печели от високите цени на електроенергията“, коментира той.

20% загуби, нулеви ремонти и управленска апатия

По думите на Владимиров, всяка година системата губи близо една пета от общата си енергия, а ремонтните дейности често съществуват само „на хартия“.

„Това е абсолютно необходимо, ако не искаме да имаме аварии всяка година. Цената трябва плавно да се увеличи, за да се покрият загубите. И някой трябва да поеме ръководството на дружеството така, че ремонтите да се осъществяват навреме, а не просто да се декларират пред КЕВР“, подчерта експертът.

Въпреки тежкото състояние, той не очаква сериозни прекъсвания на топлоподаването – освен в квартал „Дружба“.

„В краен случай може би по-добрият стопанин би бил Българският енергиен холдинг, който така или иначе покрива дълговете на „Топлофикация“ всяка година“, добави Владимиров.

София върху златна топлина – неизползваната енергия на бъдещето

Докато дружеството трупа дългове, под столицата буквално клокочи неизползван потенциал – геотермалната енергия.

„Топлината от нашите минерални извори може да бъде използвана много по-ефективно. Вече се говори за пилотни проекти в центъра на София, а самото летище има такава идея“, обяснява Владимиров.

Според него, средствата могат да дойдат от Модернизационния фонд, Плана за справедлив преход или оперативните програми на ЕС.

„Това е въпрос на воля и добро управление, не на държавни дотации“, категоричен е експертът.

