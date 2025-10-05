СОС изслушва шефа на Топлофикация при закрити врати
Очаква се да бъде обсъдена и готовността за предстоящия отоплителен сезон
Очаква се да бъде обсъдена и готовността за предстоящия отоплителен сезон
Не мисля, че има вероятност "Топлофикация София" да остане без гориво, каза Валентин Николов
От фирмата ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон
Искат оставки и протестират срещу „Топлофикация“
Общата продължителност на ремонта е 90 дни
Производство на повече електроенергия от топлоенергия, инвестиции вместо „магическа пръчка“ и ясно р...
Петър Петров уверява, че ремонтът е „неотложен“ и „невъзможно да започне по-рано“
Изпълнителният директор на Топлофикация София е разговарял с енергийния министър
Формулата е справедлива, проблемът е в начина, по който е въведена
Предстои смята на топломери и водомери за сметка на потребителите
До 31 август можем да подадем възражения срещу изравнителните сметки
Топлофикационен експерт препоръча на абонатите да си платят сметките в срок
На 48% от домакинствата в София ще бъдат възстановявани суми
Сигнали до „Топлофикация“ са подавани многократно, но без резултат
Жителите твърдят, че не могат да се свържат с "Топлофикация"
"Топлофикация София" ще потвърди точните дати 15 дни предварително преди спирането на конкретния топ...
Изпълнителният директор инж. Александър Димитров разобличи измислени обвинения
Започна да си търси неразплатени задължения от наеми
Предстои възстановяване на топлоподаването в следващите дни
Министерството на енергетиката предлага промяната