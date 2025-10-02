Стартира скандалният ремонт на топлото в Дружба 2

Днес започва големият ремонт на „Топлофикация“ в София.

До 6 октомври се спира топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“.

Дейностите стартират с монтиране на спирателна арматура, съобщиха от "Топлофикация София". Общата продължителност на ремонта е 90 дни. Топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.

Ремонтът ще засегне 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.

Преди дни "Топлофикация София" публикува графика за спиране на топлоподаването в столичния квартал "Дружба 2".

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи, заявяват от дружеството и уточнват, че посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на "Дружба 2" да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването.

Сроковете ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе

или при възникването на непредвидени обстоятелства, съгласно информацията от топлофикационното дружество.

"Ще положим всички усилия времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове, да е около 15 дни. Ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре", заяви изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров.

Прогнозният график за поетапното спиране в отделните карета от блокове може да бъде видян на адрес https://toplo.bg/druzhba_29_09.

