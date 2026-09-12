Хората в Дружба 2 бесни! Предупредиха за нова катастрофа заради топлото
Искат оставки и протестират срещу „Топлофикация“
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Искат оставки и протестират срещу „Топлофикация“
Общата продължителност на ремонта е 90 дни
За щастие няма пострадали жители на блока, където е станало произшествието
Тази сутрин в кв. "Дружба" 2 в София стана катастрофа между тролей и две коли. Инцидентът се е развил преди обяд на натоварено кръстовище на бул. "Цве...