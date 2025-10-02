Хората в Дружба 2 бесни! Предупредиха за нова катастрофа заради топлото

Напрежението в столичния квартал „Дружба 2“ ескалира с началото на мащабния ремонт на „Топлофикация“.

Жителите излизат на протести и настояват за оставки,

тъй като са изправени пред дни без парно и топла вода. Те се опасяват, че електрическата мрежа няма да издържи, ако масово се прибегне до бойлери и алтернативни уреди за отопление.

Протестът на жителите

"Продължаваме с протестите. Жилищата в "Дружба 2" не са предвидени за други отоплителни средства освен парно. Няма изводи за усилени контакти, за да се монтират бойлери. Електропреносната мрежа ще гръмне и всички оставаме освен без парно и без топла вода, оставаме и на тъмно, без ток", твърди жител на квартала пред бТВ.

Въпреки че парното и топлата вода ще бъдат спирани поетапно, хората продължават с протестите.

Недоверието към графика

"За този ремонт са знаели от юли месец. Знаели са от толкова време. Излезе график, в който никой от нас не вярва. Няма да имаме топла вода от днес до 6-ти. По 14 дни средно няма да имаме вода. Не са пожалени нито детски училища, нито детски градини. Една детска градина няма да има 17 дни топла вода", казва жител.

Други протестиращи настояват: "Искаме оставка на целия управителен съвет на „Топлофикация“, заедно с изпълнителния директор Петър Петров, който от 24 юли знае за това нещо и мълчат всички цяло лято."

Отговорът на „Топлофикация“

От „Топлофикация“ уточниха, че "ремонтът е неотложен и неколкократно дружеството заяви, че извършването в този момент е абсолютно необходимо за гарантирането на надежден отоплителен сезон. Това е единственото възможно решение, тъй като в противен случай съществува сериозен риск от постоянни аварии през зимния период при които спирането на топлоподаването може да отнеме много повече време".

От компанията допълниха, че графиците могат да бъдат актуализирани както при предсрочно приключване на определен участък, така и при възникване на непредвидени ситуации, като приоритетно ще се работи около детски градини и училища.

