Дъждът спаси Димовци от най-страшното, но опасността не е отминала
Около 2000 декара гора са засегнати, а пожарникари, военни, горски и доброволци продължават битката
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Около 2000 декара гора са засегнати, а пожарникари, военни, горски и доброволци продължават битката
Собственици предупреждават, че могат да сезират европейски институции и международни организации, ако натискът продължи без решение
Всички участници са установени, но жителите на „Люлин“ настояват за повече сигурност
Местните подозират връзка между военните стрелби и миналогодишния пожар, но прокуратурата още чака експертизата
Осем души излязоха на протест срещу американските самолети, въпреки че стотици по-рано подкрепиха подписката
Кметът Владимир Александров настоя за навременна информация и по-добра координация при спиране на водата
Новата организация принуждава местните да обикалят с километри за училище, аптека и детска ясла
Очевидци разказват за празни улици, докато ударите на САЩ и Израел продължават
Евакуираните собственици на напукания блок чакат отговори, а надеждата за укрепване бавно се пропуква
От кой район на София идва предупреждението
Искат оставки и протестират срещу „Топлофикация“
Рано тази сутрин екипи на дружеството са започнали работа на терен и се очаква проблемът да бъде отстранен до 17:00 часа
Жителите твърдят, че не могат да се свържат с "Топлофикация"
Пожарникарските екипи са пристигнали много бързо
Според специалиста има реална опасност голяма котка да слезе при хората
Официални данни от НСИ
В нормативните текстове липсва указание какво трябва да се прави с човек с подобно заболяване
Навлиза ли се така в антиутопичното бъдеще
Ние от "Възраждане" винаги защитаваме българския национален интерес, каза лидерът на партията
В протеста ще участват и жители на околните селища