Кошмарът в „Хаджи Димитър“! Десетки семейства са почти на улицата

Сълзи, страх и усещане за безсилие бележат дните на хората от напукания блок в софийския квартал „Хаджи Димитър“. След като бяха изведени от домовете си заради риск от срутване, сега собствениците са получили покани за предаване на ключовете от апартаментите. Съдбата на сградата остава неясна, а притеснението расте – не само за имотите, но и за човешкото достойнство, останало под руините.

Изселени с документи, но без отговори

В сряда вечерта всички обитатели трябваше да напуснат апартаментите си – бързо, с по една чанта в ръка и без гаранции за сигурността на имуществото, събирано цял живот. Хората твърдят, че причина за напукването е строежът на метрото наблизо, което от „Метрополитен“ категорично отричат.

„Отиваме на квартира на свободен наем в квартал „Гео Милев”. Част от сумата е помощ от общината, но останалото плащаме сами“, сподели един от собствениците пред Нова телевизия. Негова съседка, принудена да напусне наскоро ремонтирания си апартамент, призна, че изплаща кредит и не знае кой ще пази жилището ѝ. „Оставям ключовете и се моля да не влизат непознати. Не знам дали блокът ще бъде запечатан и дали ще има патрул. Чувствам се като човек без дом“, каза тя със сълзи в очите.

Административни решения и липса на сигурност

Заместник-кметът на район „Подуяне“ Стамен Стоянов увери, че двата компрометирани входа ще бъдат запечатани, а достъпът ще се контролира от общинската администрация. „Хората ще могат да влизат само в определени дни и часове, защото сградата се руши. Безопасността им е приоритет“, заяви той.

Комуналните дружества са уведомени да прекратят услугите, за да се избегнат инциденти и допълнителни такси.

Според Стоянов ключовете ще се съхраняват в администрацията, тъй като част от собствениците са извън страната. Въпреки това жителите настояват за приемно-предавателен протокол, в който да бъде описано състоянието на жилищата им – защото се страхуват от мародери и произвол.

„Оставяме домовете си, но и душите си вътре“, каза възрастна жена, родена и израсла в блока.

Разрушения и дългогодишен страх

Хората от блока твърдят, че проблемите започнали още след пропадането на близкия булевард. „Буквално часове след това се появиха пукнатините. След две години – положението е катастрофално. Изнесохме всичко, последният ни гардероб е още в колата“, споделя жена, която вече живее под наем. Жителите разказват, че въпреки подадените сигнали и направените експертизи, действията на институциите били бавни и неубедителни.

Според едната експертиза, поръчана от „Метрополитен“, метрото няма вина за разрушенията, а според тази на УАСГ – именно безконтролното изпомпване на подпочвените води е довело до пропукването на сградата. „Преди намесата на Нова в края на септември нищо не се случваше. Само заповед за напускане и обещания“, казва друг жител, който сега живее при роднини.

Последна надежда за решение

Днес вечерта ще се проведе среща между Областната управа, Столична община, МВР и самите живущи, за да се уточнят следващите стъпки по укрепването. „Надявам се да има такива“, казва тихо един от собствениците, вече подслонен временно в друг квартал. Но надеждата все повече прилича на стените на блока – напукана и крехка.

Междувременно, докато чиновници и експерти обсъждат протоколи и срокове, животът на десетки семейства остава под въпрос. За тях „Хаджи Димитър“ вече не е квартал, а символ на рухналата сигурност, която някога наричаха дом.

