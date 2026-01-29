Поредица аварии спряха топлоподаването в сърцето на София

Аварии в топлопреносната мрежа оставиха без парно и топла вода райони от централната градска част на София. От вчера засегнати са абонатите около НДК, по части от бул. „Витоша“, както и на улиците „Бисер“ и „Калиакра“.

От Топлофикация-София съобщават, че в тези райони се очаква топлоподаването да бъде възстановено до 9:30 часа днес.

Поради отделна авария без парно и топла вода остават и клиенти в зоната на булевардите „Васил Левски“, „Ген. Данаил Николаев“, „Евлоги и Христо Георгиеви“ и „Цар Освободител“, където прогнозата е услугата да бъде възстановена към 18:00 часа.

Случаят е пореден на фона на зачестилите повреди в столичната топлофикационна мрежа. Именно заради честите аварии Комисия за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на работата на дружеството, която трябва да установи причините за проблемите и дали се спазват нормативните изисквания за надеждност на услугата.

