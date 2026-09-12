Голям наш град кипна заради водата. Хора се къпят с канчета
Аварии през няколко дни, слабо налягане и десетки туби по терасите изкараха жители на протест
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Аварии през няколко дни, слабо налягане и десетки туби по терасите изкараха жители на протест
Ще има топла вода от 11 август
Пожарникари, доброволци и общински екипи работиха цяла нощ
Заради ремонт квартал остава на сухо
От 15 до 28 юни къпането ще е трудна мисия
През летния сезон ще осигурим безплатни паркинги за гостите
Toyota не е толкова надеждна, колкото се смята
Някъде ремонтите ще продължат и по два дни
Беше акцентирано върху значението на добрата комуникация и синхронизираните действия между отговорните структури
КЕВР вече проверява работата на „Топлофикация-София“
Аварии и ремонти оставиха хората да студуват
Улицата ни е като бомбардирана, казват хората в Лом
Предстои възстановяване на топлоподаването в следващите дни
Аварии заради паднали дървета има в цялата страна
Къде продължават да са без ток
Имало е покачване с 1,80 м. на някои реки, сега нивата спадат
Очаква се авариите да бъдат отстранени утре
Все още има малки населени места без ток, а екипите работят по проблемите
В София по информация на електропреносното дружество авариите ще бъдат отстранени до 10:30 ч. днес
Учениците от 280 училища в страната няма да учат днес заради усложнената обстановка