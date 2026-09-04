Голям наш град кипна заради водата. Хора се къпят с канчета

Жители на Асеновград излязоха на протест заради постоянните аварии по водопроводната мрежа, ниското налягане и продължителните спирания на водата. Недоволството идва след години на проблеми, които според хората се решават само временно, без цялостна подмяна на остарялата инфраструктура. В някои квартали водата изчезва през няколко дни, а на други места налягането е толкова ниско, че нормалното къпане се превръща в проблем. Протестиращите настояват за конкретни срокове, проекти и финансиране.

Къпем се там, където има вода

„Много трудно. Вече сме на върха на търпението си“, разказва пред бТВ жена от Асеновград, чиито близки живеят в различни части на града. Така тя ежедневно се сблъсква с различни проявления на един и същ проблем - някъде водата спира напълно, другаде я има, но налягането е почти никакво.

„Къпем се избирателно. В която къща има вода, там се къпем. Например на „Княз Борис“ се къпем с канчета, защото нямаме налягане. Има вода, но няма налягане. Не винаги има вода“, обяснява тя.

Дупки през 200 метра и аварии през няколко дни

Особено тежка според жителите е ситуацията по булевард „България“, където постоянните ремонти са оставили след себе си множество разкопани участъци. Хората твърдят, че аварии има през три-четири дни, а последствията се усещат най-силно от възрастните и трудноподвижните.

„През 200 метра имаме дупки, разкопаване. На три-четири дни няма вода. Там живее майка ми. Трудно подвижна е. Трудно се обслужваме“, казва една от протестиращите.

Недоволството вече събира и хора, които лично нямат проблем с водоснабдяването. „Аз живея в центъра на града. При мен проблеми с водоснабдяването няма. Но съм дошъл от съпричастност към хората, които имат такива проблеми. И всички знаем колко е трудно да се живее без вода в днешно време“, заявява участник в протеста.

Тубите с вода станаха част от дома

Честите прекъсвания принуждават семейства да поддържат постоянни запаси. Един от жителите разказва, че сестра му държи на терасата между 10 и 15 туби с вода, за да има резерв при следващата авария.

Според протестиращите зад кризата стои не само лошото състояние на тръбите, но и липсата на последователна политика за тяхната подмяна. Те настояват най-проблемните трасета да бъдат включени сред реалните инвестиционни приоритети на общината.

„Миналата седмица се обсъждаше бюджетът на община Асеновград и впечатление конкретно на мен ми направи, че няма заложен и един метър за подмяна. Смятам, че е крайно време да се вземат конкретни решения относно започване поне на най-възловите трасета“, заявява един от участниците.

Тръби на десетилетия стоят под града

Бившият ръководител на ВиК-Асеновград Иван Трайков посочва остарялата водопроводна мрежа като основна причина за непрекъснатите аварии. По думите му част от тръбите са полагани още през 50-те и 60-те години на миналия век.

„Авариите са заради износена водопроводна мрежа. Аз на това залагам. От друга няма какво да е“, коментира Трайков. Той не посочва конкретен срок, в който старите съоръжения могат да бъдат подменени.

Само преди няколко месеца Асеновград преживя тежка водна криза след авария на магистрален водопровод. При ремонта се оказа, че трасето преминава под новопостроена къща. Голяма част от града остана без вода в продължение на дни, преди водопроводът да бъде изместен.

Проектите тепърва ще се пишат

По думите на Трайков ВиК дружеството и общината вече са разговаряли за подготовката на няколко проекта. Един от тях е за подмяна на водопроводите по булевард „България“ - от кръговото при бензиностанция „Шел“ до кръговото при разклона за Бачково, където има две водопроводни трасета.

Обсъжда се и подмяна на водопровода от помпена станция „Алакова“ до участъка с вече изградена нова мрежа. Проектите обаче все още не са готови, а разговорите за тях са започнали съвсем наскоро. Представители на ВиК дружеството, поканени да дадат конкретна информация за предстоящите мерки, не присъстваха на протеста.

От общината посочват, че след изработването на проектите трябва съвместно да бъде търсено финансиране за реализацията им. Протестиращите настояват институциите да посочат конкретни срокове, защото авариите, слабият напор и спиранията на водата продължават да са част от ежедневието в различни квартали на Асеновград.