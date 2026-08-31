Шишков пуска парите за общините. Плащанията тръгват от утре

От 1 септември започва разплащането по Инвестиционната програма за общински проекти. Това обяви регионалният министър Иван Шишков на среща с кметове от Русенска област. По думите му ще бъдат платени всички проекти, които отговарят на изискванията. В Русе министърът връчи и символичен чек за 3,8 млн. евро за интегрирана градска мобилност.

Парите тръгват след зелена светлина от финансите

Шишков уточни, че разплащането започва с одобрението на Министерството на финансите. „Кметовете получиха хубавата новина, че от утре започва разплащането по Инвестиционната програма за общините“, заяви той. По думите му обиколките в страната в рамките на инициативата „Регионите говорят“ трябва да доближат централната власт до реалните проблеми на местните администрации и хората.

Русе получава 3,8 млн. евро

Чекът беше връчен на заместник-кмета на Русе Енчо Енчев, а средствата са предназначени за транспортна инфраструктура, градска среда и подкрепа на интегрираната градска мобилност. Шишков обвърза финансирането с по-широката политика за насочване на инвестиции към регионите.

Магистралата остава „голямата болка“

Основният инфраструктурен въпрос, поставен от кметовете, е свързаността на Русе с останалата част на страната и Южна Европа. Шишков определи магистралата Русе - Велико Търново като „голямата болка“ на региона и заяви, че непроектираните участъци ще бъдат проектирани, а трасето трябва да продължи към Маказа. Според обявените планове участъкът от Велико Търново до Маказа може да бъде реализиран чрез концесия.

Министърът увери, че работата по трасето продължава и че предстои възлагане на подробен устройствен план. „За да се развият едни региони, трябва да има транспортна инфраструктура и свързаност“, подчерта Шишков и добави, че държавата трябва да ускори и изграждането на „Хемус“.

Филмът е бил много късометражен

Шишков отправи и остра критика към начина, по който са били развивани големи инфраструктурни проекти през предишни години. „Някои хора ни обясняваха и ни показваха от прозореца на джипката как се строи. Само че се оказва, че филмът е бил много късометражен“, заяви той.

„Нямаше проекти, нямаше перспектива, само имаше плащане. Сега правим нещата обратно. Сега ще има проекти, ще има перспектива и плащането ще е накрая“, каза още регионалният министър. Той заяви, че целта е постепенно да бъде преодоляно инфраструктурното неравенство между Северна и Южна България.

Баба Алино

Шишков коментира и незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Той посочи, че са предприети действия за спиране на тока и водата на сгради без необходимите разрешения за ползване и отново обвини местната власт, че години наред е допускала проблема да се разраства. Казусът е във фокуса на МРРБ от месеци, като министърът вече заяви, че незаконните постройки трябва да бъдат премахнати.

„Политическите кризи, в които се криеха политиците, бяха много удобни скривалища за това да се случва беззаконието в България. Всичко свърши. Прожекторите са насочени към това“, каза Шишков.