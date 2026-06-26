Сметната палата откри грешки за милиарди в общинските сметки

Общински имоти продължават да се осчетоводяват по занижена данъчна оценка, вместо по справедлива стойност, близка до пазарната. Това е една от често срещаните системни слабости в годишните финансови отчети на общините, показват обобщените данни в доклада на Сметната палата за извършените през 2025 г. одити на отчетите на бюджетните организации за 2024 г.

Финансовият ефект от проверките е коригиране на неправилни отчитания в общинските отчети за близо 2,205 млрд. лева.

Докладът е публикуван от одитната институция и е изпратен за сведение на министъра на финансите и на парламентарната бюджетна комисия.

Имотите, които могат да изглеждат по-евтини, отколкото са

Сметната палата посочва, че въпреки намаляването на общия брой грешки, в отчетите на общините остават значителни системни пропуски, които изкривяват картината на финансовото управление. Един от най-чувствителните проблеми е преактуването на имоти - тема, отбелязвана като слабост и при одитите за 2023 г., 2022 г., 2021 г. и 2020 г.

През 2024 г. само 7 общини са отговорни за 55 на сто, или 555,056 млн. лева, от общата сума на неправилно признатите активи в счетоводните баланси. Данъчната оценка може да се използва при първоначално признаване на актив, но само ако е надежден ориентир за справедливата му стойност според пазарни критерии.

Тук рискът вече не е само счетоводен. Законът за общинската собственост не позволява продажба на общински имот под данъчната оценка, но когато самата оценка е твърде ниска, тя може да отвори врата за изкупуване на безценица.

Стар проблем със дяловете в дружества

Друга системна слабост е неправилното счетоводно отразяване на дяловото участие на общините в търговски дружества. Грешки се допускат и при промените в дела на инвестициите, което води до некоректно представяне на дялове, акции и свързаните с тях приходи.

Този проблем не е нов. Сметната палата го идентифицира в одитите на годишните финансови отчети още от 2016 г. насам, което показва, че част от общинските слабости се повтарят през различни мандати и администрации.

Амортизациите объркват разходите

Сред най-често допусканите грешки остава и амортизацията на активи - неправилно определени разходи, пропуски при начисляване и отписване, както и грешни параметри.

Докладът идентифицира 8 общини, които са отговорни за 42 на сто от общата сума на неправилно отчетените разходи в отчета за приходите и разходите за 2024 г., където амортизациите имат основен дял. Само при тези 8 общини неправилно отчетените разходи са близо 141,4 млн. лева.

Тази слабост също се повтаря години наред. Тя е официално идентифицирана и докладвана при одитите за 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г., а по-общи проблеми в организацията на отчетността се проследяват дори до 2015 г.

Аванси без достатъчно контрол

Сериозен дефицит във вътрешния контрол е установен и при авансовите плащания към доставчици. Често не се прави анализ на дадените аванси и не се проверява дали срещу тях реално са изпълнени строително-монтажни работи или услуги.

В резултат авансите понякога се изписват директно като текущ разход или се капитализират като актив, без да има приета доставка. Сметната палата посочва и случаи, при които общинските ръководства не предприемат действия за съдебно събиране на сумите при неизпълнение от контрагентите.

Този проблем е докладван и при финансовите одити на годишните отчети за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. Това го превръща не в единична грешка, а в траен риск за публичните средства.

Одитите поправят, но не отменят проблема

Благодарение на одитите на Сметната палата в общинските отчети за 2024 г. са коригирани неправилни отчитания в балансите за 1,130 млрд. лева. От тях близо 909 млн. лева са при активите, а 221 млн. лева - при пасивите.

Според институцията тези корекции позволяват по-честно представяне на финансовото състояние на общините. Точната информация в отчетите е важна не само за счетоводството, а и за управленските решения на местно и национално ниво.

Сметната палата отбелязва, че не само констатира нарушения, а съдейства за отстраняването им. Най-ефективният инструмент са корекциите по време на самия одит, като при общините броят на позитивните, немодифицирани одитни мнения е нараснал с 54 на сто благодарение на поправянето на грешки преди окончателното приемане на отчетите.

Сигнали към контролни органи

При установени системни нарушения или данни за престъпления Сметната палата е уведомила АДФИ за 38 общини през 2025 г., НАП за 6 общини, прокуратурата за 1 община и Комисията за противодействие на корупцията за 1 община. Всички доклади се изпращат и до общинските съвети.

Министерството на финансите е уведомено за 125 общини, а Националното сдружение на общините в Република България - за 51. Одитната институция следи и внедряването на Интегрираната финансово-информационна система за общините, която трябва да намали техническите грешки чрез автоматизация.

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