Пулев към общините: Пари за инвестиции има, идват нови 300 млн. евро за градовете

Инвестициите, намаляването на административната тежест и по-тясното партньорство между държавата и местната власт ще бъдат сред водещите приоритети на кабинета. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

Той обяви, че в близките месеци на пазара ще бъде предложен нов Фонд за градско развитие с публичен ресурс от близо 300 млн. евро, насочен почти изцяло към общините. Част от проектите ще могат да получат до 40% безвъзмездна помощ, което според правителството трябва да ускори инвестициите в регионите.

Нова философия за работа с общините

„Надпартиен консенсус в полза на хората и развитието на регионите“ - така Пулев определи новия модел на взаимодействие между централната и местната власт. По думите му правителството вече е приключило мащабна административна реформа, която обединява инвестиционните политики, агенции и структури под единно ръководство. Целта е общините и инвеститорите да получат една точка за контакт вместо да търсят решения в множество институции.

Вицепремиерът съобщи още, че през следващата седмица ще заседава първият Инвестиционен съвет. Основна тема в дневния му ред ще бъде намаляването на административната тежест и регулаторните режими. Според него именно по-конкурентоспособният бизнес е ключът към развитието на регионите, а облекчаването на административните процедури е сред първите задачи на новото управление.

Пари за стимули и повече проекти извън София

Пулев подчерта, че Българската агенция за инвестиции разполага със средства за насърчителни мерки, включително за изграждане на довеждаща инфраструктура и създаване на нови работни места. Той обърна специално внимание на сертификата клас „В“, който дава възможност на местните администрации да привличат инвеститори при облекчени условия.

По данни на министерството вече 136 общини имат необходимите наредби за прилагането на механизма. Вицепремиерът посочи и статистика, която според него показва положителния ефект на тази политика. През 2026 г. осем от последните девет сертифицирани инвестиционни проекта са реализирани извън София.

„Тези мерки очевидно работят. Инвестициите достигат до регионите и създават работни места там, където са най-необходими“, заяви Пулев.

ББР се връща в центъра на регионалната политика

Според вицепремиера Българската банка за развитие ще се превърне в един от основните инструменти за изпълнение на националните политики за регионално развитие.

Към юни 2026 г. чрез инструментите на банката са обслужени 239 общини, а разплатените средства достигат 416 млн. евро. Финансирани са проекти за енергийна ефективност, ВиК инфраструктура, жилищно обновяване и здравни обекти.

Ролята на ББР в подкрепата на местната власт постепенно нараства. Банката вече осъществява разплащания по инвестиционната програма за общински проекти и по закон има мандат да подпомага публични инвестиции, които са приоритетни за икономиката на страната.

През април Министерството на финансите обяви, че разплащанията по общинските проекти за 2026 г. са гарантирани чрез ресурс от 460,2 млн. евро, предоставен на ББР. По официални данни през 2024 и 2025 г. по Инвестиционната програма за общински проекти са заявени средства за близо 1,2 млрд. евро.

Новият Фонд за градско развитие

Един от акцентите в изказването на Пулев беше новият Фонд за градско развитие. Той ще разполага с близо 300 млн. евро публичен ресурс и ще се управлява с участието на три търговски банки. Най-голямата новост е възможността до 40% от стойността на проектите да бъде осигурявана под формата на грантово финансиране.

Според вицепремиера това прави механизма значително по-ефективен за местните администрации, защото вече няма да се разчита само на преференциално кредитиране. Сред допустимите инвестиции са спортна, социална и културна инфраструктура, индустриални зони, паркове и други проекти с висока обществена добавена стойност.

Новият инструмент идва на фона на значително по-широката европейска програма за интегрирано градско развитие. Само процедурата за подкрепа на 40 градски общини разполага с бюджет над 1,5 млрд. лв., а насоките по програмата бяха актуализирани през май тази година.

Големият въпрос е скоростта на изпълнение

През последните години България многократно обявява инвестициите и регионалната кохезия за национален приоритет, но голяма част от проектите се сблъскват със забавени процедури, сложни регулации и недостатъчен административен капацитет. Именно затова обещанието за единен координационен център и намаляване на бюрокрацията вероятно ще бъде наблюдавано много по-внимателно от размера на обявените средства.

Близо 300 млн. евро за общините и до 40% безвъзмездна помощ могат да се превърнат в силен стимул за регионите, но ефектът ще зависи от това колко бързо проектите ще стигнат от презентациите и съветите до реалното строителство и новите работни места.

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