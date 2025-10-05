Частично бедствено положение обявиха в Етрополе
Отменят се и всички планувани концерти и събития
Гостите останаха очаровани от невероятната природна красота, както и от богатата многовековна истори...
Тръгва нова билетна система
Местната власт има различно виждане за финансирането чрез ПВУ
Включени са общо 3066 проекта на местната власт
Плавният преход към еврото, без сътресения, ще бъде една от обсъжданите теми на предстоящо Общо събр...
Например няма как къща около София, чиято пазарна цена е около 1 млн. евро, да има 30 лева годишен д...
Общините Казанлък, Банско, Търговище и Своге са първите правалутирали местните си данъци и такси
Още този месец има готовност за допълнителен трансфер към МРРБ
Сегашната е изработена през 2008 година, но оттогава са настъпили много промени
Как градовете могат да се адаптират към климатичните промени коментираха кметове и експерти
В момента общините са изцяло зависими от организациите, които предлагат разделно събиране
Законопроектът е в противоречие с Конституцията и ако предлаганите промени бъдат приети, ще бъдат об...
Основни причини са липсата на капацитет и незаинтересованост
В централния бюджет е разписан пределен лимит на капиталови разходи за тази година от 10 млрд. лв.