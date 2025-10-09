Наша голяма община удължава бедственото положение с още 30 дни

Бедственото положение, което беше обявено на 3 октомври в община Трън, се удължава с 30 дни, съобщиха от пресцентъра на местната власт.

От там допълниха, че ще бъдат отменени проявите, които бяха планирани за тази събота и неделя.

Планираният благотворителен турнир по футбол ще бъде изместен с близо месец, като новата дата е 15 ноември. Дотогава ще бъде отворен нов прозорец за записване на отбори, тъй като е възможно да настъпят промени и някои от заявилите участие да отпаднат.

От Общината съобщиха, че осем села са без електрозахранване, а десет – с частично възстановено. Пътищата вече са разчистени и проходими.

От администрацията добавиха, че започва възстановяване от нанесените щети от мокрия сняг, паднал в края на миналата седмица. На територията на общината има 51 села, както и самият град. Повечето населени места са с много махали и със силно пресечен терен.

Работи се на терен, но ще е необходима допълнителна външна помощ. На този етап няма нужда и не се търсят доброволци, поясниха още от Общината. Има постоянно присъствие на представители на всички институции – пожарната, Държавното горско стопанство, ловци, доброволци и други.

Беше планиран празник на киселото мляко в с. Студен извор за тази събота (11 октомври), но заради удължаването на бедственото положение, той няма да се проведе на посочената дата.

