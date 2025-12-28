По-малко отпадък - почти нулева такса смет. Ето как работи системата

Таксите за битови отпадъци могат да се променят из основи още след Нова година, като някои общини ще имат възможност да въведат принципа „замърсителят плаща“. Моделът предвижда хората да плащат не според данъчната оценка на имота си, а според реално изхвърления отпадък. Макар този принцип да е заложен в европейското законодателство, в България задължителното му прилагане беше отложено за 2027 г., а към момента само отделни общини имат техническа готовност. Сред тях е Поморие, където системата вече се тества на практика, съобщава БНТ.

„Хората свикнаха да разделят отпадъка в торби, които се взимаха от врата на врата. След това преминахме към инсталирането на оборудване на 13 точки в квартала – т.нар. шелтъри. Това са контейнери със затворен достъп. Има четири вида – за хранителен отпадък, за хартия, за големи обемни кашони и за стъкло“, обяснява Георги Петков от Община Поморие.

Промяната първоначално затруднява част от жителите, но с времето новите правила се оказват напълно изпълними. „Трябваше да събираме в различни чували и да ги разпределяме – за хартия, за хранителен отпадък. С течение на времето се оказа, че не е толкова трудно и невъзможно“, казва Светлана Вълкова, жител на Поморие. По думите ѝ процесът вече е елементарен – „отваря се, изхвърля се торбата“.

Всяко домакинство получава номерирани сиви чували за смесен отпадък, който не подлежи на рециклиране. Именно той ще бъде таксуван. „Нашето предприятие по сметосъбиране използва камиони, оборудвани с четци. Когато торбата с конкретния RFID код премине през четеца, тя се зачислява към съответното домакинство. Така знаем точно кой какъв обем смесен отпадък изхвърля и това ще бъде основата за такса битови отпадъци от следващата година“, уточнява Георги Петков.

Въпреки пилотния успех в Поморие, повечето общини все още не бързат с въвеждането на принципа „замърсителят плаща“. „Имаме комисия, която работи по темата, но все още нямаме приета наредба. По мои наблюдения около 70% от общините в България нямат готовност за прилагането на този модел“, признава кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов.

За част от хората обаче идеята не е нещо ново. „Няма да ни затрудни, аз съм го изживял. Навремето имахме кофа, всеки си я пълнеше и си плащаше за нея“, казва Петко Праматаров. Според Георги Петков реалният ефект за домакинствата може да бъде изненадващо добър: „Едва около 10% от отпадъка на едно домакинство е смесен. На практика хората ще плащат почти нищо, ако имат желание да разделят.“

До края на 2026 г. такса смет ще продължи да се определя по стария модел – според данъчната оценка на имотите. След това обаче, ако принципът „замърсителят плаща“ стане задължителен, битката с боклука ще влезе директно в сметките на всяко домакинство.

