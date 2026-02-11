Синоптиците шокираха: Три циклона минават през страната

До края на тази седмица през страната ще преминат три циклона, като най-силен ще бъде този към края на седмицата. Именно на него ще обърнем повече внимание, защото преди него ще се създаде обстановка, подобна на фьон. Това съобщиха синоптиците от "Метео Балканс".

Температурите ще се повишат, особено северно от планинските склонове, а на местата без силен южен вятър ще бъде тихо и мъгливо.

Над останалата част от страната, където ще духа силен южен вятър, температурите ще се повишат и ще бъдат над 10–12 градуса. След този южен вятър през страната ще премине студен фронт. Очакват се и гръмотевични бури в Източна, или по-скоро в Южна и Югоизточна България. Ще има всичко – градушки, снеговалежи в планините на Западна България и силни ветрове.

В началото на новата седмица обаче глобалните модели прогнозират добра снежна обстановка. Истински парадокс – от топло време към сняг и ниски температури, като причината отново ще бъде циклон.

