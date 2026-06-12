Тежка драма с времето! Порои, наводнения и свлачища
Европа влиза в по-дълъг сезон на бавно движещи се и упорити циклони
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Европа влиза в по-дълъг сезон на бавно движещи се и упорити циклони
Топъл, но мокър уикенд, после захлаждане и температурен дисонанс
Най-силен ще бъде този към края на седмицата
Нестабилно време в близката седмица
Прогноза за първия месец на 2025
Петър Янков коментира и ситуацията в САЩ
Времето ще е динамично
Циклони и антициклони с нежни имена ще определят температурите и времето в страна през лятото. Това съобщи климатологът доцент Георги Рачев в "Тази су...
"Чудовищен" циклон опустоши островната държава Вануату в събота, каза президентът Балдуин Лонсдейл и допълни, че хиляди хора са останали без дом. Сгр...
Тропическият циклон Пам връхлетя с 250 км/ч тихоокеанската островна държава Вануату. Засегнати са Соломоновите острови. Природната стихия е една от на...
Два циклона като еднояйчни близнаци - с име Гюнтер, няма да позволят топене на снеговете, което да доведе до наводнения. Това съобщи в сутрешния блок...