Нова лудница от циклони, идва и студ

Минималните температури в населените места ще бъдат от 2 до 8 градуса, по Черноморието до 7 градуса. През деня дъждовно, с валежи главно в западните и южните райони, късно следобед и в Дунавската равнина.

Нова снежна покривка в планините в рамките на 1 до 3 см. Вятър - слаб, (скорости до 20 километра в час), от запад- югозапад. По високите части на планините ще духат свежи ветрове от запад (скорости до 40 километра в час). Това сочи прогнозата на синоптика Петър Янков специално за "Труд".

Максимални температури ще бъдат от 10 до 15 градуса, в югозападните райони до 17, а по Черноморието дневни температури до 12 градуса. За района на София - минимална температура около 5 градуса, и максимална до 9, 10 градуса.

Над планините - ще бъде ветровито със слаби валежи от мокър сняг. Нова снежна покривка от 1 до 3 см.

Вятърът по високите части, над 2500 метра (ще бъде от запад с пулсове до 40 километра в час).

Максимални температури за деня - над 2500 /метра /височина - около -7 до -4 градуса, а на 1500 /метра/ - от 2, до 4 градуса.

Балканите отново ще бъдат притегателен център за Средиземноморски циклони, като плътни дъждовни облаци бързо ще преминават над България.

Интензивни валежи се очакват над Атлантическото крайбрежие и над Испания, където дъждовете ще бъдат с проливен характер.

В събота слаби валежи в западните и южните райони.

В неделя в южните части от страната ще превалява дъжд, а в крайните северни райони слабо дъжд и сняг.

В понеделник и във вторник се създават условия за интензивни валежи от сняг, с повече валежи в южната половина от страната.

В сряда утрото ще бъде мъгливо и студено, а през деня ще се затопля със слънчеви часове.

В четвъртък ще се заоблачава. Следобед в северните райони ще вали дъжд и сняг, а в Южна България дъжд. Има условия за поледици. В петък предиобед ще се задържи дъждовно, а следобед валежите ще спират и облаците ще се разкъсват.





