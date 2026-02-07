Общество

Днес не се псува и не се носи зелено

Църквата порицава и клюкарството

Снимка: https://pixabay.com/
07 фев 26 | 10:44
383
На 7 февруари в православния календар е отредена почит към преподобни Партений, епископ Лампсакийски, и преподобни Лука Еладски.

В народната традиция този ден е познат като празника на Свети Лука. Народните поверия свързват датата с предсказания за времето:

  • ако духа силен вятър, се очаква богата реколта от пролетни култури;

  • ако залезът е обагрен в червено, лятото ще бъде хладно;

  • сините облаци са знак за затопляне.

    Да се чуе гръм на този ден се приема за лоша поличба – според вярванията това предвещава, че няма да има сенокос.

    На този църковен празник, както и във всеки друг ден, не е редно да се ругае, да се влиза в спорове, да се таи омраза или да се отказва помощ и милостиня.

    Църквата порицава лъжата, мързела, грубия език, клюкарството, алчността, завистта, отмъстителността и унинието.

    Според народните вярвания не е добре да се носи зелено облекло, защото това може да донесе неприятности. Също така денят не се смята за подходящ за сватби.

