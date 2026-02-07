Днес не се псува и не се носи зелено

сините облаци са знак за затопляне.

Да се чуе гръм на този ден се приема за лоша поличба – според вярванията това предвещава, че няма да има сенокос.

На този църковен празник, както и във всеки друг ден, не е редно да се ругае, да се влиза в спорове, да се таи омраза или да се отказва помощ и милостиня.

Църквата порицава лъжата, мързела, грубия език, клюкарството, алчността, завистта, отмъстителността и унинието.

Според народните вярвания не е добре да се носи зелено облекло, защото това може да донесе неприятности. Също така денят не се смята за подходящ за сватби.