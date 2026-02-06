Гръмна нова бомба с кървавата хижа в Петрохан

Кървавата хижа в Петрохан е част от защитена зона и арена на добив на злато! "България Днес" откри документи, от които става ясно, че хижата, в която бяха убити Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, е не само част от защитена местност, станала част от защитена зона, но и попада в площи ЕЕ1 и ЕЕ3, отредени за проучване на метални полезни изкопаеми.

Във фаталната хижа са се подвизавали т.нар. рейнджъри, основали Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Дружеството им е регистрирано през януари 2022 г., а в края на годината учени от Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките (БАН) искат парцела с хижата и още 55 дка около нея да се обявят за защитена територия във връзка с откриване на защитени видове от "Червената книга" там. Това са карниолската блатница и торфен мъх.

Имотът с хижата е придобит от издирвания ортак на убитите Ивайло Калушев от бащата на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова - Фидос Симеонов.

Парцелът с определения му идентификатор в кадастъра е описан като Mountain rangers facility (no public access), в превод "съоръжение на планинските рейнджъри". Вестникът запита Агенцията по геодезия, картография и кадастър в какви случаи статутът на имотите е с ограничен достъп и има ли общо защитената зона, но до приключването на броя не постъпи отговор.

Обичайно достъпът се ограничава до военни обекти, обекти на МВР и ДАНС или до стратегическа инфраструктура.

За липсата на публичен достъп се оплакват още тогава рибарите от сдружение "Балканка", които сигнализират, че имотът е нелегално заграден. Институциите им отговарят, че след проверка електропастирът се оказал законен, защото там ще се гледат пчели.

