Паника посред зима! Слънчев бряг е в пламъци

В 16:40 ч. изненадващо лумна един от култовите плажни барове на Слънчев бряг, съобщава репортер на Флагман, който се намираше по това време в Несебър. Пламъците, от видимо умишлено запаления пожар, се издигат до височината на 10-15-етажните хотели и се виждат от всички страни на залива.

Подчертаваме, че от 11 часа насам ръми непрекъснат дъжд, а температурата на въздуха е не повече от 6 градуса.

Мястото по брега на Централния плаж е абсолютно пусто по това време, а няма работещи заведения, нито пък бездомници, които биха се подслонили под покрив без стени.

Laguna beach & bar е в непосредствена близост до дискотека "Лазур". Няма никакво обяснение за случващото се, освен ако не се търси незаслужено застраховка, но извършителят очевидно е пълен некадърник или е тежък случай на пироман.

Гасенето е много трудно, заради мощния източен вятър, който носи пламъците към вътрешността на комплекса.

