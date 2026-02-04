Дара напуска страната. Какво се случва

Победителката в националната селекция за "Евровизия 2026" – Дара, няма да се подготвя у нас за най-голямото музикално събитие в Европа. Това сподели самата тя пред БНТ, цитира Блиц.

След победата си в събота вечер Дара призна, че е преживяла изключително тежък период и дори е обмисляла да се откаже от надпреварата заради тежките критики и смазващия хейт към нея, таланта ѝ и най-вече твърденията за нагласена победа.

"Когато на линия седи твоето ментално здраве и тези усещания, които аз имах в тялото си, започваш да се притесняваш за по-сериозни неща в живота", сподели изпълнителката, която пояснява, че дълги години е работила над психическото си здраве, а случилото се я е сринало.

Решението ѝ да продължи дошло след мощна вълна от подкрепа – обаждания от колеги, близки хора и стотици съобщения от фенове.

"Няма как да предам нито един от моите фенове. Нито пък себе си и мечтите си", категорична е Дара. Поп звездата подчерта, че негативните коментари не са я сломили, но тялото ѝ ясно е показало, че натрупаният стрес не може да бъде пренебрегнат. Именно затова е взела важно решение – да смени обстановката.

Певицата разкри, че заминава за Букурещ, където ще работи активно по песните си за "Евровизия". Там тя ще се концентрира изцяло върху творческия процес. А компанията ще ѝ прави международен екип, наречен в социалните мрежи "Dream team", работил и по парчетата на други представители на Евровизия.

"Това е мястото, където се чувствам най-добре – за детската площадка на музиката", каза с усмивка Дара.

