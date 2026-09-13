След 20 години. Знакова компания напуска страната
Това е считано от 15 септември 2026
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Това е считано от 15 септември 2026
Дocтaвĸитe щe бъдaт пpeĸpaтeни нa 15 ceптeмвpи
Причини не са посочени
Той е с тима от лятото на 2017 година
Къде отива и каква е причината
Каква е причината?
Къде ще се готви за голямото събитие
Къде ще харчи богатството си
Каза и истината за отношенията с баща си
Какво става с Ханси Флик
Коя е причината за дългото отсъствие
Каква е причината?
Каква е причината?
След 40 години на този престижен пост
След оставката на Кирил Петков
Оттеглянето му беше обявено с кратко съобщение от компанията
Той има 550 мача
Той ще се предлага до края на годината за последно
Каква е причината?
И даде обяснение за решението си