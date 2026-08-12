След 20 години. Знакова компания напуска страната

Нидерландската компания Just Eat Takeaway.com официално обяви, че прекратява всички свои операции по доставки на храна в България, считано от 15 септември 2026 година. Решението е част от новата глобална стратегия на гиганта да пренасочи капиталите си към пазари с по-голям потенциал за растеж и устойчива печелившост.

Компанията присъства в страната от над 20 години, а от 2018 г. оперира под разпознаваемата си брандова марка Takeaway.com.

Предстоящото изтегляне ще засегне пряко около 220 служители и близо 480 куриери.

От ръководството заявиха, че ще спазят всички регулаторни и законови процедури и ще окажат необходимата подкрепа на засегнатия си персонал през периода на транзиция.

Оттеглянето на Takeaway.com представлява значителна пренастройка за сектора на онлайн доставките у нас, като отваря пазарна ниша и дава възможност за разширяване на останалите основни конкуренти на българския пазар.