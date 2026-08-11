България е в строителен бум и промишлен крах. До какво ще доведе това

Парадоксален трус разтърси родната икономика, след като новите данни на Националния статистически институт (НСИ) разкриха брутално разделение между ключови сектори в страната. Докато строителството в България бележи сериозен ръст от 4,4% на годишна база, родната промишленост буквално потъва, отчитайки спад от 2,5% спрямо миналата година.

Строителството гази наред: Истински бум при жилищата

Секторът на строителството се оказва основният двигател, който спасява икономическата картина от пълен провал. През юни строителната продукция е скочила с 0,9% спрямо предходния месец.

Истинският фурор обаче е при жилищното и сградното строителство, което е нараснало с шокиращите 11,9% в сравнение с юни 2025 г.. Само за месец сградите отчитат скок от 2,4%. В същото време обаче, специализираните строителни дейности са подложени на натиск и се свиват с 3,1% на годишна база.

Добивният сектор е на дъното, дрехите и обувките западат

Черният сценарий се разиграва в българската индустрия, където общият индекс на производството остава под критичните миналогодишни равнища. Най-страшният удар понася добивната промишленост, която буквално се е сринала с космическите 49,1% за една година!

Традиционни български сектори също са изправени пред фалит – производството и обработката на кожи и обувки отчитат тотален срив от 30,5%. Веднага след тях се нарежда шивашката индустрия, където спадът при облеклото достига стряскащите 18,7%.

Технологичният сектор избухва

На фона на общото икономическо забавяне, високите технологии в България правят невиждан пробив. Производството на компютърна, комуникационна, електронна и оптична техника е скочило с феноменалните 39,3% за година! Само за месец ръстът там е 40,3%.

Силни резултати записва и производството на машини и оборудване (ръст от 19,2%), както и енергийният сектор, който бележи 10% увеличение на годишна база . Експертите обаче предупреждават, че един силен месец не означава трайна промяна и икономиката ни остава сериозно разклатена.

До какво ще доведе сблъсъкът между строителния бум и индустриалния крах в България?

Парадоксалната ситуация в българската икономика – едновременен строителен устрем и индустриален срив – е на път да предизвика опасна верижна реакция. Когато сградното строителство лети нагоре с близо дванадесет процента, а гръбнакът на индустрията се свива, държавата се изправя пред сериозни структурни трусове. Този икономически сблъсък няма да остане само на хартия в статистиката, а ще удари директно пазара на труда, банковата система и джоба на всеки български гражданин през следващите месеци.

Призрака на имотния балон и заплахата за банките

Светкавичното наливане на капитали в нови жилищни площи крие огромен риск от надуване на имотен балон. При липса на стабилно индустриално производство, което да гарантира реални доходи, свръхпредлагането на имоти ще доведе до изкуствено изпомпване на цените, последвано от болезнена корекция на пазара. Ситуацията става критична за банковия сектор, който в момента масово финансира както предприемачи, така и купувачи чрез ипотечни кредити. Ако западащата промишленост принуди хората да губят работните си места, вълната от необслужвани заеми бързо ще разтърси стабилността на търговските банки.

Социален трус и капанът на структурната безработица

Паралелно с това страната е изправена пред тежка криза на пазара на труда под формата на структурна безработица. Сривът от близо петдесет процента в добивната промишленост и около тридесет на сто в традиционни сектори като обувния и шивашкия ще изхвърли хиляди работници на улицата, предимно в по-бедните региони. Тези освободени кадри обаче не могат да се преквалифицират за броени дни в строители или IT специалисти. Така България ще се окаже в абсурдния капан едновременно да отчита растяща безработица в едни отрасли и крещящ глад за работна ръка в други.

Куха икономика и опасен бюджетен дефицит

Най-дълбокият PROBLEM се крие в това, че икономиката ни започва да зависи от „кухи“ сектори, които не създават дългосрочна добавена стойност. Строителството генерира бързи пари и временна заетост, но то не произвежда блага за износ и не носи устойчивост при глобални кризи. В същото време затварянето на фабрики ще свие драстично експорта на страната, което автоматично означава по-малко приходи в държавната хазна от ДДС и корпоративен данък.

Този недостиг в бюджета ще ограничи сериозно възможностите на правителството да увеличава пенсиите и заплатите в държавния сектор. Единственият спасителен оазис остава бурният ръст в технологичните производства, който обаче допълнително ще раздели България на две скорости – шепа високоплатени специалисти в големите градове и западаща масова индустрия в провинцията.

