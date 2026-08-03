Бизнесът в капан. Четири сектора ръмжат

Сроковете за разплащане между компаниите в България продължават да се удължават, като в някои сектори събирането на вземания вече отнема половин година и повече.

Това показва анализ на застрахователя на търговски кредити Allianz Trade, базиран на данни от началото на 2026 г., предаде Darik Business Review.

Най-сериозни затруднения се наблюдават в секторите земеделие, строителство, транспорт и горива, където забавянията са се увеличили средно с около 20 дни спрямо предходната година.

Глобален натиск и отражението му в България

Тенденцията у нас е част от глобален процес на растящо напрежение върху ликвидността на компаниите.

Според доклада на Allianz Trade, глобалният цикъл на преобразуване на паричните средства – времето, необходимо на бизнеса да превърне вложените средства в парични постъпления – не спира да расте.

През 2025 г. той достига рекордните 67 дни, което е с около четири дни повече спрямо периода преди 2020 г.

„В този усложнен международен контекст наблюденията ни в България показват цялостно забавяне на разплащанията с допълнителни 10-15 дни, а в някои от най-засегнатите сектори увеличението достига средно около 20 дни спрямо предходната година“, коментират експертите на Allianz Trade в България.

Кои са най-рисковите сектори у нас?

Анализът очертава няколко ключови сектора, в които междуфирмената задлъжнялост е най-осезаема:

Земеделие и агробизнес: Сроковете за разплащане тук остават най-дълги – около 150 дни и повече. Причините са силната сезонна зависимост и обвързаността с банково финансиране.

Строителство: Плащанията обичайно се извършват след 100-120 дни. При компании, изпълняващи публични проекти, забавянията могат да надхвърлят 180 дни, особено при проблеми с усвояването на публични средства.

Транспорт и горива: Сроковете най-често варират между 90 и 120 дни. При международните превози се регистрират и по-дълги забавяния, достигащи в отделни случаи 150 дни.

Търговия с хранителни стоки: Събирането на вземанията се удължава до 100–120 дни, като при експорт плащанията понякога се бавят с месеци.

Експертите предупреждават, че в строителството забавянето на едно плащане бързо се прехвърля по веригата към подизпълнители и доставчици, което може да застраши дейността на множество по-малки дружества.

Нови тенденции при длъжниците

През 2026 г. се наблюдават и нови тенденции. Сред длъжниците все по-често се срещат и по-големи компании. В същото време расте броят на малките дружества, най-вече в транспорта и услугите, които посочват преустановена дейност като причина за неплащане.

Често погасяването на задължения се обвързва с бъдещи събития като получаване на кредит или изпълнение от трета страна, което може да отложи плащането с 12 до 18 месеца.

Процесите по преструктуриране на компании, дигитализация и адаптиране към новата среда, свързана с еврото и международните усложнения, също изискват ресурс и могат временно да намалят свободните средства за разплащане.

Превенция и управление на риска

„Продължителното забавяне на едно вземане не е само счетоводен проблем", обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, която развива дейност под търговската марка Allianz Trade.

"То ограничава способността на компанията да плаща на доставчиците си, да инвестира и да финансира растежа си. За малките и средните предприятия дори един или два значителни неплатени договора могат да поставят под риск цялата им дейност“.

Според нея превенцията е ключова. Предварителната проверка на контрагентите и застраховането на търговските кредити предоставят защита и достъп до експертиза за платежоспособността на бизнес партньорите.

Това е особено важно на фона на глобалната тенденция компаниите да поддържат по-големи складови наличности заради геополитическата несигурност. Този подход, преминал от „точно навреме“ към „за всеки случай“, блокира повече оборотен капитал и създава допълнителна нужда от финансиране.