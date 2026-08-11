Ето къде отиде Симона Пейчева след бруталното убийство

Екснационалната състезателка по художествена гимнастика и настояща тв водеща Симона Пейчева бе спешно разпитана от полицията във връзка с бруталното убийство на интимния й приятел Владимир Янков, чийто овъглен труп бе открит в Банкя.

Гимнастичката Симона Пейчева заминала за Созопол веднага след първия си разпит, което наложило нейното повторно и принудително довеждане в София. Часове преди инцидента Владимир Янков и Симона Пейчева са имали остра разправия за пари в ресторант. Разследването обаче категорично изключва прякото участие на Пейчева в тази екзекуция.

Основната версия на полицията е, че Владимир Янков е бил убит от дръзки крадци при неочакваното му прибиране у дома. Заподозрени за престъплението са членове на люлинска банда, свързвана в миналото с Йордан Цонков. Убийците са използвали белина и са подпалили цялата къща, за да заличат отпечатъците си. Кадри от камери показват двама мъже с качулки около дома.

До момента криминалистите са разпитали над 40 души, включително неговия съдружник Павел Петров.