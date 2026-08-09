Кървава трагедия край Несебър. Един загина, има задържан

Украински гражданин е задържан във връзка с убийството на свой сънародник край Несебър. Престъплението е извършено около 3:00 часа на 9 август в частно жилище в комплекс, разположен в местността „Чолакова чешма“ край село Кошарица, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

Заподозреният е задържан край Каблешково, докато се придвижвал с автомобил със софийска регистрация. По данни на полицията той е направил опит да напусне местопроизшествието.

Според първоначалната информация между двамата украински граждани е възникнал конфликт след употреба на алкохол. В жилището по това време е имало и трети украинец.

Докато двамата мъже се карали, третият бил в банята. Когато се върнал в стаята, заварил единия от тях безжизнен. Мъжът, който е бил със статут на бежанец, е имал порезна рана в областта на гърлото.

На място е пристигнал медицински екип, който е констатирал смъртта. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.

По първоначални данни смъртта е настъпила вследствие на обилна кръвозагуба, причинена от отворената рана в областта на гърлото.

След сигнала за престъплението служители на ОДМВР – Бургас са извършили оглед на местопроизшествието, разпитали са свидетели и са иззели записи от охранителни камери.

По случая е образувано досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Бургас. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около конфликта и убийството.