Екшън в Плевен! Мъж стреля по автобус, пълен с пътници

Неизвестен е стрелял по тролейбус с пътници в Плевен, като при инцидента е счупено едно от стъклата на превозното средство. За щастие няма пострадали.

По информация на полицията тролейбусът се е движил по линия в посока ж.к. „Сторгозия“. Малко след спирката при завод „Яна“ едно от страничните стъкла внезапно се е счупило.

На място незабавно са извършени процесуално-следствени действия. Криминалисти изясняват с какво оръжие или предмет е произведен изстрелът.

По случая е започнало разследване за хулиганство и умишлено повреждане на чуждо имущество, като според разследващите деянието представлява грубо нарушаване на обществения ред.

Работата по установяване и задържане на извършителя продължава. За случая е уведомена Районната прокуратура в Плевен.