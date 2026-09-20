Разгадаха кървавата мистерия в "Бояна"

Молба за развод е станала пряк повод за кървавата драма, която разтърси столичния квартал „Бояна“, съобщава „Телеграф“, позовавайки се на източници от разследването. В заключено жилище в сграда с изглед към местното гробище бе открито тялото на 61-годишна зъболекарка и нейния съпруг.

Подаден сигнал и откриване на телата

Сигналът в полицията е подаден от близка приятелка и пациентка на лекарката, след като тя не се появила за предварително уговорен час в кабинета си. Приятелката отишла до апартамента в „Бояна“, но никой не отговорил на почукването. Поведението било необичайно, тъй като съпругът бил безработен и прекарвал по-голямата част от времето си у дома.

При пристигането си на място разследващите установили, че апартаментът е бил изцяло блокиран отвътре – вратите били заключени с резе, а завесите – спуснати.

Мотивът: Искова молба за развод

Отношенията между съпрузите били обтегнати от години, като семейството разчитало изцяло на доходите на зъболекарката. Дъщеря им от години живеела и имала семейство в САЩ, откъдето двамата се върнали броени дни преди трагедията.

Оказва се, че медичката официално е подала документи за прекратяване на брака. Ден преди фаталния инцидент съпругът получил исковата молба, което провокирало агресията му. Съседи споделят, че семейството е водило спокоен начин на живот и от дома им никога не са се чували скандали.

Хронология на престъплението

Разследването показва, че мъжът е подготвил нападението предварително, пускайки пердетата и заключвайки дома. Според заключението на съдебните медици зъболекарката е умъртвена с удар с тъп предмет в главата, а впоследствие ѝ е нанесена и прободна рана с нож в гърдите.

След извършване на убийството съпругът е прерязал вените си и е забил острието в своето тяло. Криминалистите са открили двете тела едно до друго в запечатаното жилище.