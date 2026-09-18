Ужас в столичен парк: Възрастни посегнаха на две деца

Пореден случай на физическа агресия срещу деца разтърси столицата. Две деца са били нападнати от възрастни в столичния парк „Заимов“, съобщава bTV.

Инцидентът е станал на 13 август. По разказа на бащата на 12-годишното момче – Иван Грозданов, той бил в парка с децата, когато едно от тях дошло при него с тревожен вик: „Душат Славчо, идвайте веднага!“.

Мъжът веднага се затичал към мястото.

„Видях как един възрастен мъж е повалил детето ми и се е надвесил над него, и го е хванал отзад за врата. И го натиска за врата“, разказва бащата.

Грозданов започнал да вика на мъжа да пусне детето.

„Веднага се развиках и казах: „Пусни детето, пусни детето“. Първоначално той отказваше“, твърди бащата.

По думите му 12-годишното момче било силно разтърсено след случилото се.

„След като Славчо се изправи, беше много уплашен и това, което най-силно ме разтревожи, е, че се е напишкал – все пак 12-годишно дете“, споделя той.

На метри от тях – агресия срещу 7-годишно дете

Докато мъжът стискал за врата 12-годишното момче, на няколко метра от тях друга възрастна жена проявявала агресия към неговия 7-годишен приятел, твърди бащата.

„Удряше му шамари, беше го повалила също, скубеше го, биеше шамари“, разказва Грозданов.

По думите му преди намесата на възрастните между децата е имало спречкване, но не и физическо насилие.

Бащата поискал обяснение от мъжа защо е използвал сила срещу 12-годишното момче. По думите му получил кратък отговор:

„Аз така решавам проблемите.“

След инцидента била извикана полиция. На място пристигнали служители на Пето районно управление.

Двете деца били откарани за медицински преглед. По думите на бащата лекарите установили травми – удари по лицето на 7-годишното дете и болки във врата на 12-годишното момче.

На следващия ден семействата потърсили и съдебна медицина, а впоследствие децата били консултирани от детски невролог и психиатър.

Бащата твърди, че 7-годишното дете било толкова разстроено, че след случилото се започнало да заеква.

В момента и двете деца са добре, но семействата продължават да избягват мястото в парка, където се е разиграл инцидентът.

Прокуратурата: Има данни за престъпление

След извършената проверка Софийската районна прокуратура е установила данни за причинена лека телесна повреда на малолетно лице.

От прокуратурата са посочили, че този вид престъпление се преследва по тъжба на пострадалия до съда. Затова прокуратурата не може сама да образува наказателно производство.

Семейството обмисля следващите си действия.

„Искам да стигнем до това да се докаже вината и да се даде гласност на случая, че това не е начин на решаване на подобни проблеми. Насилието никога не е начинът, особено когато е свързано с непълнолетни деца“, заявява Иван Грозданов.

По думите му след инцидента родителите не са получили извинение.

Към момента няма публично изразена позиция от страна на мъжа и жената, за които се твърди, че са проявили агресия към децата.