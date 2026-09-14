Пиян българин вилня в самолет за София: Може да му струва €20 000

Пиян 19-годишен българин превърна полет от Париж за София в истински кошмар за пътниците и принуди пилота да отклони самолета и да кацне извънредно в германския град Щутгарт.

Инцидентът се разиграл вечерта на 9 септември на борда на Airbus A321 на нискотарифна авиокомпания. Около 20:30 часа пилотът подал сигнал за агресивен пътник и взел решение да прекрати полета до София и да насочи машината към Щутгарт.

Самолетът кацнал на германското летище около 20:50 часа.

Екипажът го обездвижил още във въздуха

Според германската полиция 19-годишният българин започнал да крещи и да посяга към други пътници. Ситуацията станала толкова сериозна, че екипажът, подпомогнат от няколко пътници, успял да го обездвижи още по време на полета със специална пластмасова превръзка.

След приземяването четирима полицаи се качили на борда по пожарна стълба, за да го задържат.

Мъжът обаче оказал сериозна съпротива и служителите били принудени да използват сила. Той получил леки наранявания при задържането.

При извеждането му от самолета останалите пътници посрещнали действията на полицаите с аплодисменти.

Проблеми имало и с двама спътници на задържания. Те също се държали шумно по време на полета, заради което пилотът не им позволил да продължат към София. Двамата били освободени още същата вечер.

Над 1,5 промила и нощ в ареста

Алкохолната проба на 19-годишния българин показала значително над 1,5 промила.

Той прекарал нощта в полицейския арест, а прокуратурата в Щутгарт определила гаранция от 500 евро. Срещу него е започнало и наказателно производство.

Но финансовите последици от пиянския скандал могат да се окажат многократно по-сериозни.

Извънредното кацане може да му струва хиляди евро

Авиокомпанията възнамерява да потърси от пътника разходите, причинени от отклоняването на самолета.

По данни на превозвача подобни инциденти обичайно водят до разходи между 10 000 и 20 000 евро, а в някои случаи сумата може да бъде и по-висока.

В сметката могат да влязат допълнителното гориво, наземното обслужване, евентуалните закъснения и други разходи, свързани с извънредното кацане.

На борда на самолета са се намирали 227 пътници и седем членове на екипажа. При инцидента няма други пострадали.

След като ситуацията била овладяна, самолетът продължил пътуването си и пристигнал в София малко след 23:00 часа.