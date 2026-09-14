Рожден ден днес има министър Иван Шишков

Рожден ден днес празнува министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Роден на 14 септември 1963 г. в София, той завършва Техникума по строителство „Христо Ботев“, а през 1990 г. придобива магистърска степен по архитектура във Висшия институт по архитектура и строителство (днес УАСГ).

Професионалната му кариера започва като проектант в проектантските организации „Интерпроект“ и „Софпроект“. Натрупва над 20 години опит в местната администрация. В периода 1992–2000 г. заема поста главен архитект на община Драгоман. По-късно е главен архитект на район „Банкя“ към Столична община (2002–2008 г.) и на район „Триадица“ (2008–2021 г.). Паралелно участва в Общинския експертен съвет по устройство на територията и в Комисията по устройство на територията и жилищна политика към Столичния общински съвет.

През 2021 г. навлиза в държавното управление като съветник и впоследствие заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). От август 2022 г. до юни 2023 г. оглавява МРРБ като служебен министър в правителствата на Гълъб Донев. По време на министърския си мандат фокусът му е насочен към контрола върху инфраструктурните проекти, строителството на магистралите и напредъка по интерконектора с Гърция. През май 2026 г. отново поема поста министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Румен Радев.

Днес празнуват още:

Антоанета Добрева-Нети, актриса и певица

Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата

Иван Марков, европейски шампион и двукратен световен вицешампион по щанги

Васил Стоев-Ампега, музикант, съосновател на рок групите „Импулс“ и „Моби Дик“

Явор Куюмджиев, енергиен експерт

Д-р Мариета Райкова, управител на ДКЦ „Софиямед“-Люлин