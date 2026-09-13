Край на старите коли. Забраната влиза от 1 октомври

Няма да има отсрочка на ограничението за достъп в централната градска част на бензинови автомобили от първа екологична група, както и дизелови автомобили от първа и втора екологична група. Ограничението засяга и автомобили с газови уредби, ако те попадат в съответната забранена екологична група. Забраната ще важи през зимния период от 1 октомври до 30 април всяка година за карето, заключено между булевардите "Руски", "Шести септември", "Цар Борис III Обединител" и "Христо Ботев". До края на месеца ще бъдат монтирани указателните табели, които обозначават така наречения "малък ринг", съобщи заместник-кметът по екология Иван Стоянов .

Предвидено е поставянето на общо 26 табели - 6 на бул. "Руски", по три на "Шести септември" и "Цар Борис III Обединител" и 4 - на бул. "Христо Ботев". Живущите по постоянен адрес на улици, които се намират на територията на малкия ринг, имат право на един автомобил от ниската екологична категория, съгласно решението на Общинския съвет на Пловдив касаещо въвеждането на зоните с ниски емисии (ЗНЕ) в града.

Табелите се изработват от софийската фирма "Трафик пътна сигнализация", която спечели обществената поръчка, обявена от общината . Другата процедура - за изграждане на системата за автоматизирано наблюдение и контрол на автомобилите , беше прекратена. Очаква се в началото на 2027 г. да стартира нова поръчка.

Докато камерите и специализираният софтуер бъдат осигурени, проверките ще се извършват физически на терен от екипи на ОП "Паркиране и репатриране", отдел "Екология“ към Община Пловдив, Общинска полиция и ОП "Общинска охрана“. Задачата на служителите е да не допускат в малкия ринг автомобили, които не отговарят на изискванията, да навлизат в зоната. Нарушителите ще бъдат глобявани, като санкцията за физически лица може да достигне до 500 евро, а за юридически - до 1000 евро, както е регламентирано в съответната общинска наредба.

Докато хората свикнат с ограничението няма да има строг рестриктивен режим. Гражданите обаче сами могат да проверяват каква категория е автомобилът им на общинския сайт.

Зони с ниски емисии

Наредба за създаване на две зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух в Пловдив беше приета от Общинския съвет през септември 2025 г. С нея се създават две зони - малък ринг и голям ринг, в които ще е забранено движението на определени автомобили съответно от 1 октомври 2026 г. и от 1 октомври 2028 г.

Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.

Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.

Въвеждането на зони с ниски емисии от вредни вещества има за цел подобряване качеството на въздуха. Проектът по програма "Околна среда“ е на обща стойност 2 761 289,32 евро, от които съфинансирането е 219 000 евро с ДДС. Продължителността му е 36 месеца.