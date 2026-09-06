Кметът на Пловдив с мощни думи за Съединението и града

„Ако не беше Пловдив тогава, нямаше да имаме България в този вид, в който е в момента.“ С тези думи кметът Костадин Димитров поздрави пловдивчани и всички българи по повод Деня на Съединението. Той подчерта ключовата роля на града в събитията отпреди 141 години и определи Пловдив като исторически символ на единството.

В празничния ден кметът говори още за културния живот, туризма, Евровизия, икономическото развитие и мерките за сигурност след убийството на Младежкия хълм.

Честит празник най-вече на пловдивчани

„Честит празник на всички българи, но най-вече честит празник на пловдивчани. Честит празник на пловдивчани, които преди 141 години направиха така, че да имаме държавата такава, каквато я знаем в момента“, заяви Димитров.

По думите му историческата роля на Пловдив не се изчерпва само със събитията от 1885 г. Градът и днес носи духа на съжителство между различни общности. „Пловдив винаги е бил символ на думата „заедно“. Мултиетничен град, в който различни религии живеят заедно“, подчерта кметът.

Той определи решението за Съединението като самостоятелно българско решение, което има огромно значение както за Пловдив, така и за цялата страна.

До 15 културни събития за една вечер

Пловдив отбелязва днес и своя празник с богата програма. Димитров припомни, че след домакинството на Европейска столица на културата през 2019 г. общината ежегодно увеличава средствата за култура.

„Всяка година надграждаме с по 10% бюджета, който отделяме за култура, да стигнем дотук, че вечер имаме по 12-15 събития на всяка една сцена от нашия град“, заяви той.

Кметът открои Античния театър като една от емблемите на културния живот. Почти всяка вечер там има прояви, а програмата на Пловдив включва Opera Open, театрални фестивали, концерти и множество събития на различните градски сцени.

Пловдив ще участва в Евровизия, макар домакин да е Бургас

Пловдив беше сред кандидатите за домакин на Евровизия през 2027 г., но изборът падна върху Бургас. Димитров обаче заяви, че градът е готов да се включи със съпътстваща програма.

„Пловдивчани винаги са били далновидни и както по време на Съединението, голямата цел е много по-важна от личния интерес“, посочи кметът.

Той припомни, че през миналата година Пловдив е отчел 20% ръст на туризма, а големи фестивали са запълвали хотелите в града. „Да покажем на света, че това събитие е изключително важно за България и да се представим по най-добрия начин“, заяви Димитров и обяви готовност Пловдив да организира съпътстващи прояви около конкурса.

Пловдив е индустриалното сърце на България

Кметът акцентира и върху икономическото развитие на града и региона. По думите му данните на Евростат показват 11,6% ръст на икономиката на Пловдив и областта.

„Изключително много предприятия търсят локации именно около нашия град“, каза Димитров. Според него комбинацията от индустрия, култура и туризъм прави Пловдив привлекателен едновременно за инвестиции, работа и свободно време.

След убийството на Младежкия хълм - кръгла маса на 8 септември

Кметът коментира и сигурността след убийството на Младежкия хълм, което предизвика силен обществен отзвук. Според него превенцията трябва да започва много преди да се стигне до тежък инцидент и изисква общи действия на всички институции.

„Всяко едно дете, което е в риск, трябва да бъде обгрижено“, заяви Димитров. На 8 септември предстои кръгла маса, на която институциите ще обсъдят вече предприетите мерки и следващите конкретни действия.

Кметът посочи като възможности по-широк достъп на децата до спортни зали и занимания с изкуство. Според него, когато има признаци, че едно дете тръгва в неправилна посока, трябва да се работи не само с него, но и със средата му.

Подготвят център за видеонаблюдение и ранно предупреждение

Димитров съобщи, че още през 2024 г. е направено ново обследване на системите за видеонаблюдение и са проучени технологии, които могат да засичат нетипично поведение и да подават сигнал преди възникването на инцидент.

Общината е подготвила обществена поръчка за център, който да получава такива сигнали и да позволява бърза реакция. Проектът обхваща централни градски места, спирки и кръстовища и е насочен както към обществената сигурност, така и към предотвратяването на пътнотранспортни произшествия.

Причината системата все още да не е реализирана е липсата на необходимото финансиране, обясни Димитров. „Аз съм сигурен, че ако имаме финансиране, ще можем да го реализираме“, заяви кметът на Пловдив.