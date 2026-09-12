Кметът на Пловдив с мощни думи за Съединението и града
Костадин Димитров говори за историческата роля на пловдивчани, Евровизия, икономическия ръст и мерките след убийството на Младежкия хълм
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Костадин Димитров говори за историческата роля на пловдивчани, Евровизия, икономическия ръст и мерките след убийството на Младежкия хълм
Общината се отказа от фуникуляр
Пожарникари, доброволци и общински екипи работиха цяла нощ
Борисов помири кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместника му Владимир Темелков.
В. "Марица" събра властите на дискусия "Културният туризъм в Пловдив. Какво още"
Откриха обновения обект "Небет тепе"
Владиката прие градската управа
Скоро отваряме за посетители три реставрирани археологически обекта, казва в специално интервю за вестник СТАНДАРТ кметът на Пловдив Костадин Димитров...
Имаме приход за първите шест месеца от тази година около 23 млн. лева, каза Костадин Димитров
За пореден път сме свидетели на разделението на обществото, каза Костадин Димитров
Дебатът е в Общинския съвет, ако кажат референдум – добре, каза Димитров
Каква е причината за визитата
Каква е неговата история
Славчо Атанасов влиза в екипа на Костадин Димитров
Предпоследни данни
Социолози твърдят, че преднината на Костадин Димитров пред конкурента му е около 7 %
Показахме една градивна кампания, изпълнена с позитивни послания, каза той
Резултатите за общински съветници показват подобна на борбата за кмет картина
Костадин Димитров срещу Ивайло Старибратов
Първо социологическо проучване